Teattereita uhkaa lakko – koskee yhdeksää teatteria

Lakossa on mukana teattereita Helsingistä, Tampereelta, Hämeenlinnasta, Turusta, Oulusta, Porista ja Raumalta.

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme on jättänyt huhtikuulle neljälle eri päivälle lakkovaroituksen, jonka piirissä on ammattiteattereita eri puolilla maata. Syynä on Temen mukaan se, että työnantajaliitto Suomen Teatterit ei ole suostunut yleisen linjan mukaisiin palkankorotuksiin.

Lakko koskee teknistä näytäntötyötä yhdeksässä teatterissa ja tanssijan työtä neljässä teatterissa. Teknisen näytäntötyön osalta lakkopäiviä on neljä ja tanssijan työn osalta yksi.

Teme julisti myös ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkaa torstaina.

Valtakunnansovittelijan toimiston mukaan työriidan sovittelu alkaa perjantaina.

Lakko kiertää teatterista toiseen eri lakkopäivinä. Ensimmäisen lakkoaallon päiviä ovat perjantai 4. huhtikuuta ja lauantai 5. huhtikuuta, minkä jälkeen lakot jatkuvat seuraavan viikon perjantaina 11. huhtikuuta ja lauantaina 12. huhtikuuta.

Helsingissä lakkoillaan Kaupunginteatterissa ja Svenska Teaternissa. Tampereella lakkoon mennään Tampereen Teatterissa ja Tampereen Työväen Teatterissa. Lisäksi lakko koskee Turun Kaupunginteatteria, Rauman teatteria, Porin Teatteria, Hämeenlinnan Teatteria ja Oulun teatteria.

Yleistä linjaa haetaan

Temen toiminnanjohtaja Karoliina Huovila syyttää työnantajapuolta työehtojen heikentämisestä ja työssäjaksamisen polkemisesta.

– Teme oli aktiivinen neuvotteluissa, joita käytiin peräti lähes kolme kuukautta. Emme hyväksy periaatetta ”enemmän työtä samalla palkalla”, sillä työntekijöiden jaksaminen on jo nyt äärirajoilla pitkien työpäivien ja työviikkojen takia. Lisäksi ostovoiman korjaaminen matalapalkkaisella teatterialalla on todella tärkeää, Huovila sanoo tiedotteessa.

Huovilan mukaan työnantajaliitto vaatii heikennyksiä työehtoihin vastineeksi siitä, että alalle saataisiin yleisen linjan mukaiset palkankorotukset.

– Teattereihin kohdistuvia leikkauksia ei voi maksattaa pelkästään työntekijöillä. Instituutioiden on sopeutettava toimintaansa vastuullisella tavalla, Huovila vaatii.