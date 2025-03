Elokuva- ja tv-tuotantoalan sovintoehdotus hylättiin – lakko uhkaa lauantain suoria lähetyksiä

Palvelualojen työnantajat Palta on hylännyt sovittelija Jukka Ahtelan maanantaina tekemän sovintoehdotuksen elokuva- ja tv-tuotantoalan työriitaan. Suomen Journalistiliitto ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme olisivat olleet valmiita hyväksymään sovintoehdotuksen.

Ahtela antoi sovintoehdotuksen maanantaina, kertoi valtakunnansovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä maanantaina.

Paltan hallinto perustelee päätyneensä ehdotuksen hylkäämisen kannalle, sillä sen mukaan esitys ei olisi riittänyt turvaamaan alan toimintakykyä alan ongelmallinen tilanne huomioon ottaen.

– Elokuva- ja tv-tuotantoalan tilanne on erittäin haastava. Alan kannattavuus on viime vuosina romahtanut ja myös konkursseja on nähty. Tuotantojen tilaaminen on jatkuvasti vähentynyt ja uhkaa siirtyä yhä enemmän ulkomaille, neuvottelujohtaja Kaisa Lakovaara Paltasta toteaa.

Sovittelua jatketaan huomenna, Ahtela kertoi viestipalvelu X:ssä.

Yhden päivän lakko lauantaina?

Journalistiliitto sekä Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme jättivät helmikuussa elokuva- ja tv-alaa koskevan lakkovaroituksen. Yhden päivän lakko osuisi tämän viikon lauantaille, ja se koskisi kaikkia työehtosopimuksen mukaisia tehtäviä.

Lakon toteutuessa suorat lähetykset kuten Lotto, MTV:n uutiset, Emma-gaala ja Putous uhkaavat liiton mukaan jäädä tekemättä. Alalle on julistettu myös ylityö- ja venymiskielto.

– Työtaistelun uhka on ikävä ja olemme harmissamme aiheutuvasta epätietoisuudesta suorien tv-ohjelmien toteutumisesta lauantaina. Ohjelmat pyritään toteuttamaan esihenkilöiden ja paikalla olevan henkilöstön voimin, Lakovaara arvioi.

Lakon syynä kerrotaan olevan huoli ohjelmia tekevien ihmisten jaksamisongelmista, joita tuotantoyhtiöt eivät ole suostuneet ottamaan tosissaan ratkaistavaksi. Journalistiliiton mukaan alan työntekijöistä lähes kaksi kolmesta oireilee psyykkisesti, työpäivät ovat säännöllisesti yli 12-tuntisia, lomat lyhyitä ja työajoissa joustetaan jatkuvasti.

– Työhyvinvointikysymykset otetaan työnantajapuolella hyvin vakavasti ja alalla on parhaillaankin käynnissä erilaisia hankkeita, jotka on käynnistetty Työterveyslaitoksen toteuttaman työhyvinvointitutkimuksen pohjalta, Lakovaara sanoo tiedotteessa.

Palta: Palkankorotukset heikentäisivät työhyvinvointia

Lakavaaran mukaan suuret palkankorotukset heikentäisivät työhyvinvointia.

– Alan tukia on viime aikoina leikattu ja siten rahaa olisi entistä vähemmän käytettävissä tuotantoihin. Tämä johtaisi väistämättä siihen, että tuotannoissa olisi aiempaa vähemmän tekijöitä ja kuvauspäiviä, Lakovaara jatkaa.

Lakovaara muistuttaa, että jokainen alan työntekijä päättää itse, osallistuuko lakkoon vai ei. Palta muistuttaa, ettei mitään työntekijöihin kohdistettuja painostustoimenpiteitä ammattiliittojen taholta työpaikoilla tule hyväksyä. Työjärjestelyjen suunnittelemiseksi työnantaja saa Paltan mukaan etukäteen tiedustella työntekijöiltä, ovatko he tulossa työhön lauantaina 8. maaliskuuta.

"Paltan päätös on pöyristyttävä"

Journalistiliitto sanoo omassa tiedotteessaan, että sovintoehdotus olisi tuonut alalle paitsi palkkaratkaisun, myös työkaluja työntekijöiden jaksamisen parantamiseen. Liiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen kuvailee Paltan päätöstä pöyristyttäväksi.

– Pidämme työnantajapuolen päätöstä pöyristyttävänä. Sovittelijan ehdotus olisi ollut mielestämme hyvä. Se mahdollistaisi tv-ohjelmia ja elokuvia tekeville työntekijöille inhimillisemmät työolot, Savolainen sanoo.

Journalistiliitto sekä Teme ovat neuvotelleet alan uudesta työehtosopimuksesta Palvelualojen työnantajien Paltan kanssa joulukuun puolivälistä lähtien.

Täydennetty Journalistiliiton kannalla sekä tiedolla, että neuvottelut jatkuvat keskiviikona.