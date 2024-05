"Täydellistä epäkunnioitusta" – Ranskan avoimissa sylkemiskohu, huippupelaajalta bensaa liekkeihin

Ottelun jälkeen Goffin poistui kentältä teatraalisesti pitäen käsiä korviensa takana, kertoi tiedotusvälineille sylkemisvälikohtauksesta ja varoitti, että tennis on vaarassa joutua "huligaanien" otteeseen.

– Kun solvataan kolme ja puoli tuntia, on pakko vähän ärsyttää yleisöä, Goffin sanoi belgialaismedialle.

– Se on täydellistä epäkunnioitusta. Siitä on tulossa jalkapallon kaltaista, pian on savupommeja, huligaaneja ja tappeluita katsomossa, Goffin väitti.