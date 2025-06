Täydelliset naiset -tähti on kuollut

Täydelliset naiset -sarjassa juonittelevaa Alma Hodgea näytellyt Valerie Mahaffey menehtyi syöpään.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Valerie Mahaffey on kuollut 71-vuotiaana, kertoo The New York Times.

Mahaffey menehtyi sairastamaansa syöpään, kertoo hänen puolisonsa, näyttelijä Joseph Kell.

Urallaan Mahaffey tunnettiin hyvin omalaatuisten roolien esittäjänä. Monet Mahaffeyn roolihahmot olivat naisia, jotka alkuun vaikuttivat harmittomilta ja kilteiltä, mutta joista kuoriutui todellisia pahiksia.

Hänet muistetaan esimerkiksi Täydelliset naiset -sarjasta, jossa hän näytteli hyvin manipuloivaa Alma Hodgea, Kyle MacLachlanin näyttelemän Orson Hodgen ex-vaimoa vuosina 2006-2007. Alma Hodge lavasti sarjassa oman kuolemansa toivoen, että hänen puolisoaan syytettäisiin tämän katoamisesta.

Lisäksi Mahaffey esitti muun muassa opettaja Victoria MacElroyta Nuori Sheldon -sarjassa vuosina 2017-2020.

Mahaffey voitti vuonna 1992 parhaan sivuosanaisnäyttelijän Emmy-palkinnon roolistaan sarjassa Villi Pohjola. Näyttelijän viimeiseksi rooliksi jäi maaliskuussa julkaistu trillerielokuva The 8th Day.

Mahaffeylla oli yksi lapsi, tytär Alice Richards.