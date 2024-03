Tätä tuomarin antama "armon pulla" Trumpille merkitsee: "Hän välttyy julkiselta nöyryytykseltä"

Karppisen mukaan on päivänselvää, että tuomarin päätös on entiselle presidentille suuri etu.

– Tämä on merkittävä voitto Trumpille. New Yorkin kaduilla on heitelty vitsiä, ettei häntä turhaan Teflon-Doniksi kutsuta. Eli häneen ei mikään tartu, kuten teflon-paistinpannuun, Karppinen summaa.