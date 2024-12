Tätä eivät ole nähneet edes Salkkarien tosifanit – ravintolan kulisseista löytyi härski yllätys

Salattujen elämien kulisseista paljastui mehukkaita yllätyksiä.

Salatut elämät -sarjan yksi legendaarisista paikoista on majatalo Amanda. Vaikka majatalo on ollut jo vuosien ajan sarjassa keskeisessä roolissa, on siellä silti monia asioita, jotka eivät ole paljastuneet katsojille.

MTV Uutiset pääsi tutustumaan majatalon saloihin Amandan työntekijöiden eli Sampoa esittävän Sampsa Tuomalan ja Danielaa esittävän näyttelijä Lenita Suden johdolla. Majatalon seiniltä löytyy muun muassa hyvinkin yllättävä asia.

– Tähän veikkaan, ettei monet ole ikinä kiinnittäneet mitään huomiota, sanoo Tuomola seinältä löytyvästä lehtileikkeestä.

Majatalon ruokalista on oikea, joten sekin otettiin käsittelyyn.

Susi paljastaa yhden ruokalistan annoksen, jota hänen tietojensa mukaan kukaan ei ole koskaan tilannut, ja siihen löytyy selvä syy.

Takahuoneesta löytyi majatalon varauskirja, johon on kirjattu varauksia Amandaan. Varaukset ovat tuotantoryhmän keksimiä, mutta ne vaikuttavat ihan todellisilta, ainakin suurin osa.

Susi huomasi yllättäen yhden kirjauksen, joka sai näyttelijöiden pasmat sekaisin.

– Lukiko siinä orgiat? sanoo Susi.

Tästä alkoi tapahtumaketju, jota on vaikea katsoa ilman naurua.

Voit katso jutun alusta videon, jossa paljastuu varauskirjan härski merkintä. Tästä alhaalta pystyt katsomaan kokonaisuudessaan, mitä kaikkea majatalo Amandasta paljastui!