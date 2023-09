”Hän luuli olleensa turvassa” – tämä tarpeettomaksi tuomittu taklaus päätti huipputulokkaan unelmapelin

– Se, että myöntää, että kaikki ei ole hyvin, on mielestäni kypsintä, mitä ammattilaisena voi tehdä, Coltsin Kylen Granson totesi.

Richardson jäi ottelussa sivuun muutaman minuutin jälkeen eikä palannut enää kentälle. On epäselvää kuinka kauan hän on sivussa.

– Tällainen huolestuttaa aina. Ensimmäisessä pelissä hän loukkasi polvensa, mutta siinä ei käynyt pahasti. Tässä pelissä löi päänsä. Mielestäni hänen pitää suojella itseään. Hän on fyysinen kaveri. Hän osaa juosta, mikä on nykyään yleistä tuolta pelipaikalta, mutta itsesuojelu on tärkeää, Coltsin omistaja Jim Irsay totesi Richardsonista.