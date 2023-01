Sydänpysähdyksen kokeneen pelaajan tilanne muuttui – utelias kysymys sai upean vastauksen

Cincinnati Bengals johti ottelua 7–3. Peliä lykättiin, kunnes NFL ilmoitti torstaina, että sitä ei jatketa ollenkaan. Tärkeintä on, että Hamlinin toipuminen vaikuttaa edistyvän.

– Näyttää, että kaikki sylinterit alkavat käydä hänen aivoissaan, mikä on erittäin ilahduttavaa, lääkäri Pritts sanoi.

"Vaarallista, pelottavaa, viihdettä"

Hamlin on osoittanut kahden häntä hoitavan lääkärin mukaan merkkejä "hyvästä neurologisesta toipumisesta". Lääkäri William Knightin mukaan Hamlin on parantunut "varsin merkittävästi".

Knight sanoi kuitenkin asiasta kysyttäessä, että on liian aikaista käydä keskustelua siitä, onko mahdollista, että Hamlin palaa pelaamaan amerikkalaista jalkapalloa.

– Miehemme eivät ole gladiaattoreita. Toivon, että ihmiset ovat tietoisia tämän pelin inhimillisyydestä – kyllä, tämä on vaarallista ja kyllä, tämä on pelotttavaa, kyllä, tämä on viihdettä. Toivon kuitenkin, että ihmiset ymmärtävät ja arvostavat tämän pelin inhimillisyyttä, Smith sanoi.