La Palman purkaus olisi kuin henkäys tuulessa, jos Yellowstonen supertulivuori räjähtäisi – katso video: Geologi kertoo tulivuorten saloista

Cumbre Vieja on nyt syössyt lähes tuhatasteista laavaa uumenistaan yli viiden viikon ajan. Laava on saartanut tuhansia koteja, ajanut ihmisiä evakkoon ja polttanut altaan lähes 900 hehtaaria maata.

– Purkaus on jo tällä hetkellä suurin La Palmalla sataan vuoteen. Purkauksen alkamisen ennustaminen on helpompaa, kun on havaittavissa seismisiä tunnusmerkkejä, mutta purkauksen keston arvioiminen on paljon haastavampaa, Jussi Heinonen kertoo.