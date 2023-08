Tästä eivät rangaistuspotkut parane – Manchester City voitti täydellisyyttä hiponeen pilkkukisan, railakkaana juhlijana tunnettu Jack Grealish toppuutteli menohaluja

Cityn päävalmentaja Pep Guardiola on voittanut Super Cupin nyt neljästi. Hän on ensimmäinen valmentaja, joka on pystynyt siihen kolmessa eri seurassa juhlittuaan perinteistä kauden ensimmäistä europokaalia aiemmin niin Barcelonassa kuin Bayern Münchenissakin.