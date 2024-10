Tässä syy, miksi prinssi William ei käytä vihkisormusta

Prinssi William ei ole itseasiassa ikinä käyttänyt vihkisormusta. Ennen hänen ja prinsessa Catherinen hääpäivää 29. huhtikuuta vuonna 2011 hovin edustaja kertoi Peoplelle , miksi näin on.

Eräs lähde on kertonut Mirrorille , että vihkisormuksen käyttämättömyys perustuu Williamin tyyliin.

– Hän ei ole korujen ystävä. Hän ei ole koskaan käyttänyt yhtäkään. Hän päätti, ettei halua käyttää sellaista nyt. Kaikki on kiinni henkilökohtaisista mieltymyksistä, lähde kertoi.

– Vaikka kuninkaallisilla naisilla on tapana käyttää sekä kihla- että vihkisormustaan avioitumisen jälkeen, kuninkaallisilla miehillä ei ole koskaan ollut perinteistä tapaa käyttää sormusta. Siksi prinssi Philip ja prinssi William eivät käytä niitä. Mielestäni, kun on häät, joita miljoonat ihmiset katsovat, kaikki tietävät, että on naimisissa, Parker selvensi näkemystään.