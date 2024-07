Vuoden 2024 Emmy-ehdokkaat julki! Tämä sarja rohmusi eniten ehdokkuuksia

Televisioalan parhaita tekijöitä palkitseva vuotuinen Emmy-gaala järjestetään Yhdysvalloissa syyskuun 15. päivä, ja vuoden 2024 Emmy-ehdokkaat on nyt julkaistu.

Eniten ehdokkuuksia, peräti 25 kappaletta, sai draamasarja Shōgun. Muita ehdokkuusrohmuja olivat muun muassa The Bear, Only Murders in the Building, True Detective: Night Country sekä The Crown.

Saadakseen Emmy-ehdokkuuden oli ohjelman oltava esityksessä 1. kesäkuuta 2023 – 31. toukokuuta 2024 välisenä aikana.

Vuoden 2023 Emmy-palkinnot jaettiin vain noin puoli vuotta sitten, tammikuussa 2024. Vuoden 2023 Emmy-gaalaa jouduttiin viime vuonna lykkäämään Hollywoodin lakkojen vuoksi. Vuoden 2023 suurimpia Emmy-voittajia olivat Succession, The Bear sekä Beef.

Katso alta listaus mielenkiintoisimmista Emmy-ehdokaskategorioista!

Paras draamasarja:

The Crown (Netflix)

Fallout (Prime Video)

The Gilded Age (HBO)

The Morning Show (Apple TV+)

Mr. and Mrs. Smith (Prime Video)

Shogun (FX)

Slow Horses (Apple TV+)

3 Body Problem (Netflix)

Paras naispääosa, draama

Jennifer Aniston (The Morning Show, Apple)

Carrie Coon (The Gilded Age, HBO/Max)

Maya Erskine (Mr. and Mrs. Smith, Prime Video)

Anna Sawai (Shogun, FX)

Imelda Staunton (The Crown, Netflix)

Reese Witherspoon (The Morning Show, Apple)

Paras miespääosa, draama

Idris Elba (Hijack, Apple)

Donald Glover (Mr. and Mrs. Smith, Prime Video)

Walton Goggins (Fallout, Prime Video)

Gary Oldman (Slow Horses, Apple)

Hiroyuki Sanada (Shogun, FX)

Dominic West (The Crown, Prime Video)

Paras naissivuosa, draama

Christine Baranski (The Gilded Age, HBO/Max)

Nicole Beharie (The Morning Show, Apple TV+)

Elizabeth Debicki (The Crown, Netflix)

Greta Lee (The Morning Show, Apple TV+)

Lesley Manville (The Crown, Netflix)

Karen Pittman (The Morning Show, Apple TV+)

Holland Taylor (The Morning Show, Apple TV+)

Paras miessivuosa, draama

Tadanobu Asano (Shogun, FX)

Billy Crudup (The Morning Show, Apple TV+)

Mark Duplass (The Morning Show, Apple TV+)

Jon Hamm (The Morning Show, Apple TV+)

Takehiro Hira (Shogun, FX)

Jack Lowden (Slow Horses, Apple TV+)

Jonathan Pryce (The Crown, Netflix)

Paras komediasarja

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX)

Curb Your Enthusiasm (HBO/Max)

Hacks (HBO/Max)

Only Murders in the Building (Hulu)

Palm Royale (Apple TV+)

Reservation Dogs (FX)

What We Do in the Shadows (FX)

Paras miespääosa, komedia

Matt Berry (What We Do in the Shadows, FX)

Larry David (Curb Your Enthusiasm, HBO/Max)

Steve Martin (Only Murders in the Building, Hulu)

Martin Short (Only Murders in the Building, Hulu)

Jeremy Allen White (The Bear, FX)

D’Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs, FX)

Paras naispääosa, komedia

Quinta Brunson (Abbott Elementary, ABC)

Ayo Edebiri (The Bear, FX)

Selena Gomez (Only Murders in the Building, Hulu)

Maya Rudolph (Loot, Apple)

Jean Smart (Hacks, HBO/Max)

Kristen Wiig (Palm Royale, Apple TV+)

Paras miessivuosa, komedia

Lionel Boyce (The Bear, FX)

Paul W. Downs (Hacks, HBO/Max)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear, FX)

Paul Rudd (Only Murders in the Building, Hulu)

Tyler James Williams (Abbott Elementary, ABC)

Bowen Yang (Saturday Night Live, NBC)

Paras naissivuosa, komedia

Carol Burnett (Palm Royale, Apple TV+)

Liza Colón-Zayas (The Bear, FX)

Hannah Einbinder (Hacks, HBO/Max)

Janelle James (Abbott Elementary, ABC)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary, ABC)

Meryl Streep (Only Murders in the Building, Hulu)

Paras minisarja tai televisioelokuva

Baby Reindeer (Netflix)

Fargo (FX)

Lessons in Chemistry (Apple TV+)

Ripley (Netflix)

True Detective: Night Country (HBO

Paras miespääosa, minisarja tai televisioelokuva

Matt Bomer (Fellow Travelers, Showtime)

Richard Gadd (Baby Reindeer, Netflix)

Jon Hamm (Fargo, FX)

Tom Hollander (Feud: Capote vs. the Swans, FX)

Andrew Scott (Ripley, Netflix)

Paras naispääosa, minisarja tai televisioelokuva

Jodie Foster (True Detective: Night Country, HBO/Max)

Brie Larson (Lessons in Chemistry, Apple)

Juno Temple (Fargo, FX)

Sofía Vergara (Griselda, Netflix)

Naomi Watts (Feud: Capote vs. the Swans, FX)

Paras miessivuosa, minisarja tai televisioelokuva

Jonathan Bailey (Fellow Travelers, Showtime)

Robert Downey Jr. (The Sympathizer, HBO/Max)

Tom Goodman-Hill (Baby Reindeer, Netflix)

John Hawkes (True Detective: Night Country, HBO/Max)

Lamorne Morris (Fargo, FX)

Lewis Pullman (Lessons in Chemistry, Apple TV+)

Treat Williams (Feud: Capote vs. the Swans, FX)

Paras naissivuosa, minisarja tai televisioelokuva

Dakota Fanning (Ripley, Netflix)

Lily Gladstone (Under the Bridge, Hulu)

Jessica Gunning (Baby Reindeer, Netflix)

Aja Naomi King (Lessons in Chemistry, Apple TV+)

Diane Lane (Feud: Capote vs. the Swans, FX)

Nava Mau (Baby Reindeer, Netflix)

Kali Reis (True Detective: Night Country, HBO/Max)

Paras keskusteluohjelma

The Daily Show (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Late Night With Seth Meyers (NBC)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

Paras kilpailuohjelma