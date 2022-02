Ensimmäiset paljastukset Myyrä-sarjan uudesta kaudesta

Kisaajien tavoitteena on kerätä rahaa yhteiseen voittopottiin ratkomalla tehtäviä, jotka vaativat älyä, taktikointia sekä fyysistä taituruutta. Yksi kilpailijoista on kuitenkin Myyrä, joka heittää kapuloita ryhmän rattaisiin. Hänen tavoitteenaan on pitää voittopotti mahdollisimman pienenä, jäämättä itse kiinni.