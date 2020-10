Tässä ovat Suomen vanhimmat rakennukset! Maamme iäkkäin maallinen puurakennus on entinen koulutalo Kokkolassa

Hämeen linna on Tiililinna

Hämeen linnan tarkka rakentamisajankohta on epäselvä, mutta se rakennettiin kuitenkin 1200-luvun lopulla. Ensimmäinen maininta siitä on vuodelta 1308.

Vöyrin puukirkko on nestori

Suomen vanhin yhä käytössä oleva puurakennus on Vaasan ja Kauhavan puolessavälissä sijaitseva Vöyrin puukirkko. Se valmistui vuonna 1626 ja laajennettiin ristikirkoksi vuonna 1777.

Kokkolan rakennusvanhus on entinen oppilaitos

Vanhin muurattu kivirakennus löytyy Ahvenanmaalta

Suomen vanhin muurattu kivirakennus on Jomalan kirkko Ahvenanmaalla. Todennäköisesti vuosien 1270 ja 1290 välillä rakennettu kirkko on omistettu Ahvenanmaan suojeluspyhimykselle Pyhälle Olaville. Tyyliltään Suomen ainoassa ”aidossa” romaanisessa kivikirkossa on myös goottilaisia yksityiskohtia.