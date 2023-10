Tässä on uusi Puoli seitsemän -ohjelman juontaja

– On äärettömän suuri kunnia sijaistaa Anniinaa, joka on yleisön rakastama ja Venla-palkittu esiintyjä. Perhosia on vatsassa ja odotan jännityksellä suoria lähetyksiä, ihmisten tapaamista ja tarinoiden kuulemista – ja tietysti Puoli seiskan pinkille sohvalle pääsemistä, Libiso kertoo tiedotteessa.