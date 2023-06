Tässä on Teemu Pukin uusi seura!

Aiemmin Englannin kentillä Norwichia edustanut Pukki on tehnyt kesäkuuhun 2025 asti kattavan sopimuksen MLS-seura Minnesotan kanssa. Sopimuksessa on mukana optio, jonka toteutuessa Pukki edustaa Minnesotaa joulukuuhun 2025 asti.

– Hän on todella hyvä maalintekijä. Jos katsot hänen tilastojaan, niin hän on tehnyt maaleja korkealla tasolla jokaisessa edustamassaan seurassa. Hän on todellinen ammattilainen. Sen mitä näet, niin myös saat. Hänellä on aina hymy kasvoillaan, hän tekee työnsä ja on hyvä joukkuetoveri, Heath sanoi seuran tiedotteessa.