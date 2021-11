Tässä on SM-liigan marraskuun tähdistökentällinen, Tappara-hyökkääjä marssi jykevästi eturiviin – "Hän on tehnyt lopullisen läpimurron"

Jälleen yksi kiekko kuukausi on saatu pelattua ja C Moren asiantuntijatiimi pääsi kokoamaan kuukauden parhaimmista pelaajista tähdistökentällisen.

– Pelaa todella hyvää lätkää. Hän on tehnyt tänä vuonna tulosta aivan eri tavalla kuin edellisillä kaudella. Hän on monipuolinen pelaaja. Sitä kautta hän antaa todella paljon. Hän on tehnyt lopullisen läpimurron Liigan yläkastiin, C Moren asiantuntija Sami Kapanen hehkuttaa.