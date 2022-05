Tässä on Leijonien vaarallisin osa-alue – Mikael Granlundin ja kumppaneiden viisikko takoo hirmujälkeä: "Jotenkin se klikkaa"

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 13.-29.5.2022 Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta, Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta. Parhaat palat ja kisatunnelmat suorana mtv-palvelussa ja MTV Uutiset Live -kanavalla. Kaikki kisauutiset ja -videot sekä otteluohjelma MM-jääkiekon verkkosivuilla. Muista myös ladata MTV Uutisten uusittu sovellus, niin tiedät ensimmäisenä kaikki kisojen käänteet.

Tilastot kertovat kovaa kieltä. Kolmen pelatun ottelun jälkeen Leijonien ylivoiman tehoprosentti on peräti 40. Kertoja 15, osumia kuusi.

Näistä kolme syntyi maanantaina Yhdysvaltoja vastaan, kun Leijonat rokotti vastustajan hölmöilystä.

– Heillä oli vähän erilainen alivoima – salmiakkikuvio, mikä tarjosi vähän erilaisia pelejä meille. Yritämme ampua ja etsimme eri keinoja, että miten pääsemme maalille. Se toimi hyvin nyt, Leijonien ykkösketjun sentteri Sakari Manninen sanoo MTV Urheilulle.

Suomen ykkösylivoimaketju meni uusiksi turnauksen keskellä, kun Granlund hyppäsi sen toiseksi kapellimestariksi Mannisen rinnalle. NHL-seura Nashville Predatorsin hyökkääjä Granlund on tuonut ylivoimaan oman mausteensa.

– Siinä on viisi erittäin hyvää pelaajaa mukana. Siitä se lähtee. Toki, nyt olemme saaneet maaleja ja onnistumisia, niin se ruokkii sitä. Totta kai jotain sovitaan, mutta se on loppupeleissä vaistoilla pelaamista. Tähän asti se on toiminut hyvin ja koitetaan pitää sitä yllä, Granlund sanoo.

Granlund on muodostanut hyvän tutkaparin erityisesti Sakari Mannisen kanssa. Molemmat ovat kotoisin pohjoisesta, missä he aloittivat samoihin aikoihin kiekkouransa.

– Hän on huippupelaaja, aivan kuten hänen veljensä Makkekin (Markus Granlund), Manninen sanoo Mikaelista.

– He pystyvät syöttämään niin hyvin. Tuossa tietää, että kun hän (Granlund), saa kiekon, että minne se tulee. Sitä on helppo lukea. He molemmat ovat taitavia ja älykkäitä. He näkevät niin hyvin välejä. Kun saa vain lavan auki, niin yleensä se siihen napsahtaa, Manninen kuvailee Granlundin veljeksiä.

Ylivoiman takana Mikko Lehtonen on voinut fiilistellä kaikkien onnistumisten keskellä.

– Jotenkin siinä ylivoimassa klikkaa hyvin äijien kanssa. Kiekko liikkuu ja saamme sitä kautta paikkoja. Siellä on hyviä asioita mukana. Hienoa, että kiekkoja on mennyt sisään. Toivottavasti menee jatkossakin, Lehtonen miettii.

Kaikki onnistumiset ovat tulleet vielä erityisessä paikassa – kotiyleisön edessä.