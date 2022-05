Tästä on nyt kyse – Leijonien sisältä linjattiin kaksi isoa parannuksen kohdetta

– Puhutaan kahdesta asiasta. Siitä, että miten sijoitumme kiekottomana. Puhutaan karvauspelistä ja omiin täyttämisestä. Silloin kun olemme oikeilla paikoilla, silloin hyökkäyksiin lähteminen on luonnollisempaa. Sitten taas toisaalta maalinteon suhteen isossa roolissa ovat valinnat kiekon kanssa. Milloin kiekossa pitää pysyä ja milloin sitä pitää liikuttaa. Ja miten tukitoimet ovat paikallaan. Meidän pitää olla itsekkäämpiä, kun on sen paikka. Tällä tasolla maalipaikkoja ei tule tuosta noin vain, liukuhihnalta. Meidän pitää olla positiivisen itsekkäitä. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää laukoa ja laittaa kiekkoa maalille. Koska jos laukauksista ei tule suoraan maaleja, niistä tulee jatkopelejä, joista on mahdollisuus viimeistellä, Selin avaa.

Uudenlainen haaste

– Nyt tiedämme, missä menemme ja olemme saaneet yhteisiä kokemuksia. Sen lisäksi tulos on ollut hyvä. Tiedämme, missä voimme parantaa. Nyt eteen tulee aivan maailman huippujoukkueita. Ei tarvitse arpoa sitä, että pitääkö meidän pelata hyvin vai ei. Pitää pelata hyvin. Tempo on varmasti huikea maanantaina ottelussa, Selin ennakoi.

Granlund tuli ja säväytti, entäs muut

– Kaikki lähti jo ensimmäisestä vaihdosta. Iso huomio liittyi siihen, millaisia valintoja ”Mikke” teki kiekon kanssa. Näkee, että hän on pelannut ahtaissa paikoissa. Hän osaa ikään kuin imasta vastustajan itseensä kiinni samalla, kun hän antaa syötön. Ennen kaikkea hän lukee hyvin sitä, milloin voi mennä vai pitääkö olla puolustusvalmiudessa. Siinä näkyi se, että miten hyvää hänen pelilukutaitonsa on, Selin perkaa, summaten:

Leijonien valmennusjohto on seurannut tarkasti NHL:n pudotuspelien käänteitä. Suomen joukkueessa on yhä kaksi avointa paikkaa.

– Leijonien vahvuus on ollut jo pitkään se, että luotamme hyvään joukkue- ja viisikkopelaamiseen. Samalla kolmannessa erässä jaksaminen on nostanut päätään. Toki, jos miettii, niin siitä on pitkä aika, kun olemme pelanneet seitsemällä puolustajalla. Emme halunneet lähteä kikkailemaan tai kaivamaan verta nenästä. Kotikisoissa on kuitenkin isot panokset pöydässä, Selin muistuttaa.