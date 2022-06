Tässä on Ensitreffit alttarilla -ohjelman uusi asiantuntija – seksuaaliterapeutti Tapani Alanen toivoo yhden aiheen nousevan tällä kaudella enemmän pinnalle

Tapani Alanen, 53, on Ensitreffit alttarilla -ohjelman asiantuntijatiimin tuore kasvo. Ensimmäistä kertaa ohjelmassa mukana oleva Alanen työskentelee seksuaaliterapeuttina, pariterapeuttina sekä seksuaalineuvojana.

Mies kertoo seuranneensa ohjelmaa pitkään.

– Olen ollut ohjelman fani ihan alusta asti. Rakastan tätä ohjelmaa todella paljon. Tämä on ”kerran elämässä" -tilaisuus. Tässä ollaan. En ollut koskaan ajatellut, että voisin päästä tähän. On ollut ilo ja kunnia päästä mukaan, Alanen kertoo.

Uusia asiantuntija tuo ohjelmaan uutta näkökulmaa.

– Seksuaalisuudesta puhuminen, jotenkin näkisin, että se voisi olla minun vahvuusalueeni ja voisin tuoda voimakkaammin esille sitä seksuaalista dynamiikkaa ja siihen liittyviä kysymyksiä.

– Toivoisin, että tällä kaudella voisimme puhua siitä enemmän. On tietenkin täysin ymmärrettävää, että parit eivät välttämättä halua tuoda näitä asioita televisioon.

"Me emme katso ikää, sukupuolta tai seksuaalista suuntautumista"

Uusien parien löytäminen ohjelmaan on ollut terapeutille mieluisaa.

– Kun me haluamme löytää täydellinen mätsin, me emme katso ikää, sukupuolta tai seksuaalista suuntautumista, vaan me yritämme löytää ne parit, jotka meidän mielestämme ovat parhaita toisilleen. Kannustan erityisesti hakemaan, olkoon ihminen missä seksuaalisuuden tai sukupuolen kirjoissa tahansa, niin hakekaa.

Alanen nähdään ohjelmassa Hanna Myllymaan ja Kari Kanalan rinnalla. Asiantuntijajoukkoon liittyminen on ollut mieluisa kokemus.

– Sellainen työ, missä minut on otettu näin sydämellisesti vastaan. Lämminhenkistä kaikin puolin. Yhteistyö heidän kanssaan on sujunut todella hienosti. Meillä on erilaisia tulokulmia asioihin ja niistä on ollut ihania keskusteluja.

Alanen tekee myös pienen paljastuksen uusista Ensitreffit-pareista.

– Siellä on nyt sellaisia henkilöitä, joista löytyy tosi paljon rohkeutta ja uskallusta. Syvällisyyttä herkkyyttä, avoimuutta. Käsinkosketeltavaa lämpöä.

Alanen auttaa omalla vastaanotollaan pareja sekä yksin, että yhdessä.

– Minulla on pitkä kokemus moninaisista haasteista. Vastaanotolleni tullaan hyvin monenlaisissa asioissa. Pariskunnilla on useilla taustalla kommunikointiongelmia. On jossain kohtaa kadotettu rakentava hyvä keskustelusuhde. Minulla käy myös paljon ruuhkavuosipariskuntia, joiden aika on kauhean kortilla.