Tässä Miro Heiskasen korvaajaehdokkaat – Leijonien yllä myös toinen uhkakuva

Leijonat joutuu nimeämään korvaajan loukkaantuneelle Miro Heiskaselle 11. helmikuuta mennessä. Todennäköisimmät korvaajat ovat Henri Jokiharju ja Urho Vaakanainen.

Suomen jääkiekkoliito tiedotti torstaina, että aiemmin tällä viikolla loukkaantunut Heiskanen ei osallistu pian alkavaan 4 Nations Face-Off -turnaukseen. Samalla Leijonat kertoi, että korvaava pelaaja nimetään ennen joukkueen kokoontumista Montrealiin.

Heiskasen korvaajaksi vahvimmin tyrkyllä ovat Buffalo Sabresin Henri Jokiharju ja New York Rangersin Urho Vaakanainen.

25-vuotias Jokiharju on pelannut tällä kaudella 35 ottelua, joiden aikana tehopisteitä on kertynyt neljä. Jokiharju on ajautunut Buffalon takalinjoilla pienehköön rooliin. Oikealta ampuva Jokiharju on viilettänyt jäällä keskimäärin hieman alle 17 minuuttia ottelua kohden.

Leijonista Jokiharjulla on iloisia kokemuksia. Hän voitti MM-kultaa keväällä 2019. Aikuisten maailmanmestaruuden lisäksi Jokiharju on voittanut kultaa myös alle 20-vuotiaiden ja alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa.

26-vuotiaan Vaakanaisen alkukausi oli rikkonainen vammojen vuoksi. Hän aloitti kautensa Anaheim Ducksissa, mutta joulukuussa hänet kaupattiin New York Rangersiin. Vaakanainen on pelannut tällä kaudella yhteensä 25 peliä tehoin 0+6 ja viime otteluissa hän on esiintynyt Rangers-takalinjoilla väkevästi.

Liikaa vaihtoehtoja Leijonilla ei ole, sillä tällä kaudella NHL:ssä on esiintynyt vain 11 suomalaispuolustajaa.

Alkukauden loukkaantuneena ollut Winnipeg Jetsin Ville Heinola on pelannut 16 NHL-ottelua tehoin 0+1, mutta hän on istunut aika-ajoin myös katsomossa.

Alun perin turnaukseen valittujen pelaajien piti olla NHL-kokoonpanossa 2. joulukuuta. Ottawa Senatorsin Nikolas Matinpalo on noussut NHL-kokoonpanoon vasta tammikuussa ja pelannut muutenkin pienillä minuuteilla.

Oman mausteensa soppaan tuo myös jo joukkueeseen nimetyn Jani Hakanpään tilanne. Isokokoinen puolustaja on kärsinyt polvivaivoista ja hän on pelannut edellisen ottelunsa marraskuun puolivälissä, joten on mahdollista, että Suomi joutuu korvaamaan vielä hänetkin.

4 Nations Face-Off pelataan Montrealissa ja Bostonissa 12. - 21.2.