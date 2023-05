Tässä kauhein esimerkki Leijonien hölmöilystä MM-kisoissa – "Nyt pitäisi olla kiire"

Unkari–Suomi perjantaina 19.5. klo 16.20. Studio C Moressa jo klo 15.30!

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa . Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Yksi näistä nähtiin Ranskan 2-2-tasoituksessa, jonka jälkeen päävalmentaja Jukka Jalonenkin osoitti turhautumisensa vaihtoaitiossa . C Moren asiantuntija Olli Jokinen hämmästeli erään Leijonat-pakin pelaamista takaiskussa.

Suomen perjantainen vastus Unkari on muutamaa pykälää Ranskaa köykäisempi vastustaja, mutta Leijonien on aika laittaa yllä mainittuja asioita kuntoon, sillä turnauksen huipennus on edessä nopeasti.