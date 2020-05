Tartuntatautiasiantuntija Fauci: Koronarajoitusten liian nopea purku voi johtaa tarpeettomaan kärsimykseen

Fauci arvioi senaatille tiistaina etäyhteyden välityksellä, että Yhdysvaltain todellinen koronakuolemien määrä on luultavasti korkeampi kuin viralliset luvut. Virallisten tilastojen mukaan maassa on kuollut yli 80 000 ihmistä koronan vuoksi.

Faucin mielestä tähän on syynä se, kuinka New Yorkissa monet ihmiset kuolivat koteihinsa ennen kuin heitä ehdittiin saamaan sairaalaan.