Tappelu Montenegron parlamentissa: Oppositio vandalisoi rakennusta, heitteli muovipulloja ja ampui raketin – 20 otettiin kiinni

Serbimielinen oppositio on lähellä Serbian ortodoksista kirkkoa, jolla on satoja luostareita Montenegron alueella. Kirkko on syyttänyt Montenegron hallitusta yrityksestä omia itselleen sen kirkollinen perintö ja anastaa sen omaisuus. Hallitus on kiistänyt syytökset ja sanonut vain haluavansa selvittää omistusoikeudet.