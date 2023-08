Tappara pelasi Rikard Grönborgin johdossa kuin Juhani Tammisen käskyttämänä – "Liigan Siperia opettaa kovalla kädellä"

Tosin jos en erehdy, Pennanen on kuluneen kesän aikana katsonut nauhoja ja miettinyt päänsä puhki, mitä olisi sittenkin tehtävä toisin verrattuna viime kauteen. Yllättävän uppiniskainen Pennanen kuitenkin edelleen on.

Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg vuorostaan tekee, mitä hänen on tehtävä, eli on oma itsensä. Grönborg on korostanut triviaalilla tavalla, ettei hän ole Jukka Rautakorpi eikä Jussi Tapola.