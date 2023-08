Ilvekseltä yllättävä ratkaisu: Monivuotinen kapteeni jättää vastuutehtävänsä – "Oma päätökseni"

Ilves kertoi torstaina, että täksi kaudeksi Ilvekseen siirtynyt Friman on seuran uusi kapteeni. Varakapteeneina tukea Frimanille antavat Suomi, Joona Ikonen ja Les Lancaster .

– Ilveksen kapteenina oleminen on ollut kunnia-asia. Nyt kuitenkin koen pystyväni paremmin keskittymään pelaamiseen, kun kapteenin vastuu siirtyy Nikelle. Kyseessä on oma päätökseni, jossa valmennuksemme on ollut minun tukenani, Suomi kertoo Ilveksen tiedotteessa.