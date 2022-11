Tapio Lehtinen merihädässä – lähin apu satojen kilometrien päässä

Asia selviää kilpailun Facebook-sivulta . Tiedotteen mukaan aluksella oleva GGR-paikannin on lopettanut toimintansa. Hätäsignaali on tullut Intian valtamereltä, noin 700 kilometriä kaakkoon Etelä-Afrikasta.

Hätäsignaalin lähetin on pakattu purjeveneen pelastuslautan sisään ja se on aktivoitu manuaalisesti. Turvavarusteisiin kuuluva toinen henkilökohtainen paikannuslaite on myös toiminnassa ja antaa Lehtisen sijainnin, kertoo Lehtisen Twitter-tili.