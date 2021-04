Indonesian kadonneen sukellusveneen mysteeri jatkuu: Alueella kelluu iso öljyvana sekä kohde, jolla "suuri magneettinen voima"

Sukellusveneen katosi keskiviikkona mukanaan 53-henkinen miehistö. Yhdysvallat on antanut tukensa sukellusveneen etsintöihin lähettämällä P-8 Poseiden -sukellusveneensä paikalle.

– Sukellusveneissä on hätäpoiju, jos tulee konerikko tai alus joutuu pohjaan. Sukellusvene voi laukaista tällaisen pintaan, josta etsijät sen nopeasti löytävät. Kun tällaista hätäpoijua ei tässä tapauksessa ole löytynyt, se viittaa vahvasti siihen, että ei ole mitään pelastettaavaakaan, Vänskä kertoo.

Ville Vänskä kertoi MTV Uutiset Livessä minkälaiset oltavat miehistöllä on viimeisinä hetkinään. Katso haastattelu MTV Uutiset Liven lähetyksestä yläpuolelta.

Öljyvuoto kertoo siitä, että sukellusveneen tankki on mahdollisesti vaurioitunut.

Öljyvuoto kertoo siitä, että sukellusveneen tankki on mahdollisesti vaurioitunut.

Oliko sukellusveneen tankki rikki?

Laivaston mukaan alueella on havaittu 50-100 metrin syvyydessä kelluva kohde, jolla on havaittu korkea magneettikenttä. Laivasto ei ole pystynyt toistaiseksi selvittämään, mikä kyseinen kohde on.