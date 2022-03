Tällainen oli Ukrainan presidentin Zelenskyin uskomaton viihdetaival ennen poliittista uraa – Tanssii tähtien kanssa -voittaja, koomikko, lasten suosikkihahmon ääni...

Avalon.red. All rights reserved./All Over Press

Zelenskyin mieleenpainuvin ja jopa ironisin roolityö lienee vuodelta 2015, kun hän näytteli Ukrainan presidenttiä Vasyl Petrovych Holoborodkoa tv-sarjassa Servant of the People (Kansan palvelija). Sarjan päähahmona nähdään koulun opettajana toimiva Holoborodko (Zelenskyi), joka arvostelee äänekkäästi maansa politiikkaa. Opettajan lausunnot nousevat viraalihitiksi, jonka johdosta hän päätyy mutkien kautta maan johtajaksi.

Zelenskyi on ollut naimisissa käsikirjoittaja Olena Zelenskan kanssa vuodesta 2003 lähtien. Pariskunnalla on kaksi yhteistä lasta. Zelenskyi on parhaillaan Kiovassa keskellä Ukrainan sotaa, josta käsin on kuvannut aktiivisesti motivoivia ja päättäväisiä videoita sosiaaliseen mediaan. Zelenskyi on ilmoittanut virallisissa puheissaan, ettei aio poistua maasta sodasta huolimatta.