Tanskan tiedustelupalvelu varoittaa: Venäjä pyrkii rekrytoimaan siviilejä, toimittajia ja liikemiehiä vakoojiksi

Tanskan tiedustelupalvelu PET julkaisi tiistaina raportin, jonka mukaan Ukrainan sota on lisännyt Venäjän tarvetta tiedustelutoimintaan Nato-maissa, mukaan lukien Tanskassa.

Tarve on tiedustelupalvelun mukaan seurausta diplomaattien karkoituksista Ukrainan sodan vuoksi. Tanska karkotti 15 venäläisdiplomaattia maastaan viime vuoden huhtikuussa. Se on PET:n mukaan lamauttanut Venäjän kyvyn vakoilla Tanskan maaperällä.

– Venäjän tarve saada tietoja Tanskassa on lisääntynyt ja odotamme siksi, että Venäjä yrittää käyttää muita tapoja vakoilla Tanskassa, PET kertoo.

Siviilejä, toimittajia ja liikemiehiä rekrytoidaan vakoilemaan

– He voisivat sijoittaa Tanskaan tiedustelu-upseereita diplomaattisten edustustojen ulkopuolelle. Näitä voivat olla esimerkiksi toimittajat, liikemiehet ja vierailevat tiedustelu-upseerit, PET kertoo.

PET:n mukaan on myös mahdollista, että Venäjä pyrkii hankkimaan vakoilutietoa sähköisen tiedustelun ja verkkovakoilun muodossa.

Tiedustelupalvelun mukaan Tanska on Venäjälle kiinnostava maa, sillä sillä on tärkeä geopoliittinen rooli Itämerellä. Se on myös tärkeä Nato-liittolainen.