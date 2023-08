Tanskan prinssi Christian romanssihuhujen keskiössä – bongattu italialaisprinsessan kanssa

Tanskan tuleva kuningas, pian 18 vuotta täyttävä prinssi Christian on bongattu italialaisprinsessa Maria Chiaran kanssa Monacossa, kertoo People.

18-vuotias prinsessa on italialaisen aatelissuvun kasvatti. Hänen isänsä on Castron herttua Charles ja äiti on prinsessa Camilla. Perheen nettisivujen mukaan sisilialinen aatelissuku hallitsi eteläistä Italiaa 150 vuoden ajan.