Tanskan minkkiprotestien pelätään aiheuttavan koronatartuntojen ryöpyn – osallistujien tarhoilta on löydetty virusmutaatiota: "Tämä on erittäin epäonninen cocktail"

Mielenosoittajia saapui ympäri maata, eivätkä he kuvien perusteella käyttäneet maskeja tai noudattaneet turvavälejä, mikä on asiantuntijoiden mukaan riski.

Riskiä kasvattaa se, että monet mielenosoittajista ovat minkkitarhaajia, sillä maan minkkitarhoilta on löydetty koronavirusmutaatiota.

– Tämä on erittäin epäonninen cocktail, sanoo kliinisen mikrobiologian professori Hans Jörn Kolmos Tanskan TV2:lle.

Määräys lopettaa kaikki minkit osoittautui lain vastaiseksi

Päätös määrätä lopetettaviksi kaikki minkit osoittautui myöhemmin lainvastaiseksi. Nykyisen lain mukaan minkit voidaan määrätä lopetettavaksi vain, jos sairautta on löydetty saman tarhan minkeistä tai jos tarha on alueella, jolla tartuntoja on havaittu.