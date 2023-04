Tanskalaispelaajan kives repesi kesken harjoituksien – "Kuin saisi veitsen vatsaansa"

– Kipu ei lähtenyt pois. Tavallisesti se häviää neljän, viiden minuutin kuluttua, jos on saanut pallon arkaan paikkaan, Nielsen kertoi Aftonbladetille.

– Luulin heidän sanovan, että kyse on vain verenvuodosta ja olisin taas kunnossa parissa päivässä. Toiseen kivekseen oli kuitenkin tullut pieni repeytymä ja se jouduttiin ompelemaan umpeen.

Nielsen on edustanut Malmöä vuodesta 2017 lähtien. Hän on pelannut urallaan myös kotimaassaan Tanskassa sekä Blegiassa ja Hollannissa. Maajoukkueessa hänet on nähty kertaalleen.