Britannia tiukensi pakolaispolitiikkaa: Tällainen on uivaksi vankilaksi kritisoitu, mielipiteitä repivä majoitusproomu

Arviolta 50 000 veneillä Ranskasta tullutta turvapaikanhakijaa on vaihtoehtojen puutteessa asutettu hotelleihin, mikä hallituksen mukaan maksaa liki 7 miljoonaa euroa päivässä. Nyt Britanniassa hallitus purkaa tätä hotellimajoitusta kiistellyllä majoitusproomulla.

Liki 50-vuotias majoitusproomu Bibby Stockholm on toiminut eri puolilla Eurooppaa työmaamajoituksena. Lisäksi se on vuosien saatossa ollut myös pidätyskeskus ja ollut apuna syrjäytyneiden majoituksessa. Nyt uudelleen siivottuun ja sisustettuun alukseen on määrä majoittaa 500 henkilöä, kaksi miestä kuhunkin pieneen huoneeseen.