Tansaniassa edesmennyttä presidenttiä surraan päiväkausia – maan ensimmäiseltä naispresidentiltä odotetaan uutta suuntaa tyttöjen oikeuksille

Viimeisenä vuotenaan Magufuli tuli maailman tietoisuuteen vähättelemällä koronaviruksen vakavuutta. Hän kieltäytyi ulkomaisesta avusta ja koronarokotteiden vastaanottamisesta, sekä uskoi rukouksen voimaan viruksen loitolla pitämiseksi. Tansaniassa ei ole nähty koronasulkuja tai maskipakkoja, eikä myöskään virallisia tartuntalukuja sitten viime kevään. Opposition mukaan se on maksanut suuren määrän ihmishenkiä.

Ennen kuolinilmoitusta ehdittiin jo ihmetellä Magufulin poikkeuksellista usean viikon poissaoloa julkisuudesta. Kansalle kuolinsyyksi kerrottiin sydänvaivat. Oppositio on jo väittänyt, että koronavirusta vähätellyt presidentti olisi itse menehtynyt viruksen aiheuttamaan tautiin. Vaikka näin olisikin, sitä hallinto ei taatusti koskaan myöntäisi.

Tuoreelta presidentiltä odotetaan tasa-arvotekoja

Perjantaina Tansanian uudeksi presidentiksi nousi Magufulin varapresidenttinä toiminut Samia Suluhu Hassan. Hänestä tuli samalla Tansanian historian ensimmäinen naispresidentti ja oikeastaan koko Afrikan ainoa naispresidentti – jos pois suljetaan Etiopia, jossa presidentti Sahle-Work Zewden rooli on pitkälti seremoniallinen.

Aiemmin taustalla pysytelleen Hassanin poliittiset avaukset odottavat vielä suruajan päättymistä, mutta odotuksia on.

– Hän on pitkän linjan poliitikko ja hän on ollut erittäin suosittu omalla kotiseudullaan Zanzibarilla. Sellainen myönteinen odotus on, että hän ensimmäisenä naispresidenttinä painottaa myös tyttöjen ja naisten kysymyksiä, arvioi kaksi vuosikymmentä Tansaniassa asunut Suomen Lähetysseuran hankeneuvonantaja Katri Niiranen-Kilasi.