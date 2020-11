Pääministeri Sanna Marinin kolumni: Pandemia vaikuttaa myös tasa-arvoon – 24 miljoonaa lasta ei palaa kouluun

On erityisesti syytä olla huolissaan naisten ja tyttöjen tilanteesta globaalisti. Pandemian vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon ja naisten ja tyttöjen asemaan ovat laajat ja vakavat. Sukupuolten tasa-arvoa ei ole täysin saavutettu missään, mutta pandemian vaikutukset uhkaavat heikentää vuosikymmenien mittaista kehitystä ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista erityisesti siellä, missä olisi eniten tehtävää.

Satojen miljoonien lasten ja nuorten koulunkäynti on keskeytynyt koulusulkujen vuoksi. Varsinkin tyttöjen osalta koulusta putoamisen osuus on suuri. UNESCO:n arvion mukaan kehitysmaissa 24 miljoonaa lasta ei tule palaamaan kouluun. Pitkäaikaisten vaikutusten riski koko sukupolvelle on merkittävä.