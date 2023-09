Tänään vietetään kansainvälistä itsemurhien ehkäisypäivää.

Päivän tavoitteena on lisätä tietämystä itsemurhista, levittää tietoa ja vähentää itsemurhiin liittyvää leimautumista, kertoo mielenterveysalan kansalaisjärjestö Mieli ry. Päivän tarkoituksena on järjestön mukaan myös tuoda esille sanomaa siitä, että itsemurha on estettävissä, itsetuhoisiin ajatuksiin on saatavissa apua ja itsemurhasta voidaan puhua turvallisesti.