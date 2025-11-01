Tänään vietetään pyhäinpäivää. Suomessa hautausmailla käynti ja kynttilöiden sytyttäminen haudoille kuuluu perinteeseen, joka alkoi yleistyä toisen maailmansodan jälkeen.
Ennen kristillistä pyhäinpäivää Suomessa vietettiin syksyisin sadonkorjuujuhla kekriä. Se sulautui 1800-luvulla kristilliseen pyhäinpäivään.
Pyhäinpäivän vietto on saanut alkunsa varhaiskeskiajan 700-luvulla. Pyhäinpäivään yhdistynyttä kaikkien uskovien vainajien muistopäivää on vietetty jo tuhannen vuoden ajan.
Pyhäinpäivän tuntumaan osuu myös anglosaksinen halloween. Se pohjaa alkujaan muinaisten kelttien sadonkorjuujuhlintaan.