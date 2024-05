Tänään liputetaan kahdesta syystä

Muistopäivänä kunnioitetaan myös niitä, jotka on esimerkiksi teloitettu tai jotka ovat menehtyneet vankileireillä taistelujen aikana ja niiden päättymisen jälkeen.

Toukokuun kolmantena sunnuntaina vietettävä kaatuneitten muistopäivä on vakiintunut liputuspäivä Suomessa.

Helluntai osuu samalle päivälle

Myös kristillisen kirkon syntymäpäivä eli helluntai on tänään. Kristillisessä kirkossa helluntai on Pyhän Hengen juhla, joka sai alkunsa Kristuksen ylösnousemuksen jälkeisenä päivänä.

Helluntai on ollut Suomessa myös kesän alkamisen juhla, jolloin on muun muassa tehty ensimmäiset tuoreet saunavihdat.

Helluntaisaunaan on liittynyt erilaisia naimaonnea tuovia perinteitä, ja helluntai on ollut muutenkin lemmekästä aikaa, jolloin on etsitty heilaa kesäksi.