Kilahtiko tilillesi tänään euroja? Lähes miljoona ihmistä saa tänään veronpalautusta

Verohallinnon tiedotteen mukaan veronpalautusten maksupäivinä Verohallinnon asiakaspalvelussa on yleensä vilkasta.

– Asiakkaat esimerkiksi soittavat, miksi veronpalautus ei tullutkaan tilille. Usein vastaus on, että veronpalautusta on käytetty erääntyneiden verojen maksuun tai veronpalautus on mennyt ulosotossa oleviin velkoihin, ylitarkastaja Juha Villman Verohallinnosta kertoo.