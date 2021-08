Kaivinkone hajosi Tampereen rantatunnelissa ja valutti öljyt tielle – liikenne takkuilee yhä Lahden suuntaan mennessä

Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan tunnelissa ei ensitiedoista poiketen ollut varsinaista liikennevälinepaloa, vaikka kaivinkone on voinutkin ”vähän kärähtää” ennen palokunnan paikalle tuloa.

A-putken itään menevä oikea kaista on edelleen suljettu liikenteeltä ja haittaa on Lahden suuntaan meneville, mutta B-putki on jo avattu.