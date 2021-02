Tampere sai erän AstraZenecan rokotetta: 65–69-vuotiaiden rokottaminen voi alkaa

Vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavan sairauden tai tilan riskiryhmään kuuluvat henkilöt, joille on tehty elinsiirto tai kuuden kuukauden sisällä kantasolusiirto tai joilla on kantasolusiirron takia hylkimisenestolääkitys tai joilla on aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti (ei kuitenkaan tyvisolusyöpä), vaikea puolustusjärjestelmän häiriö (esimerkiksi henkilö, jolta on poistettu perna), vaikea krooninen munuais- tai keuhkosairaus (dialyysipotilaat voivat saada rokotteen myös hoitojen yhteydessä Taysissa), lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes tai Downin oireyhtymä.