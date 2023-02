Tämän edullisen Nokia-älypuhelimen akku on tehty vaihdettavaksi

HMD Globalin esittelemässä Nokia G22 -puhelimessa on ominaisuus, jota voi pitää tänä päivänä suorastaan mullistavana; se on suunniteltu korjattavaksi kotioloissa ilman erikoistyökaluja.

Puhelinten Nokia-tavaramerkin omistava HMD Global kertoo tiedotteessaan, että esimerkiksi G22:n akku on vaihdettavissa uuteen noin viidessä minuutissa. Ei tämä toki vedä vertoja entisaikojen puhelimille, joissa akun vaihtamiseen kului parhaimmillaan vain joitakin sekunteja. Vaihto on kuitenkin sen verran totuttua helpompi, että aiempaa useampi käyttäjä voi vaihtaa akun uuteen sitten, kun vanha on tullut tiensä päähän.