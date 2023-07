Tämä yksityiskohta suomalaisen NHL-pelaajan kuvassa suututti fanit – katkeran viestin taustalla ironinen selitys

Haulan pitkäaikainen ystävä, viime kaudella Britanniassa kiekkoillut Danny Kristo julkaisi Instagram-tilillään kuvan, jossa kaksikko on leppoisissa tunnelmissa golfkentällä.

Huomio kiinnittyi kuitenkin nopeasti Haulan ranteessa olevaan koruun, johon on kirjoitettu ”CANES SUCK”. Viesti on osoitettu suomalaishyökkääjän entiselle seuralle Carolina Hurricanesille. Nykyisin Haula kiekkoilee New Jersey Devilsissa.