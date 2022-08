Tämä valvontakameratallenne nosti Venäjältä paenneen oligarkin karvat pystyyn: "Sergei ei tullut kotiin kolmeen päivään"

Pugacheville kylmääviä soittoja: "Sinut halutaan tappaa"

– Käskin olemaan varovainen, pysymään kotona. "Pysykää siellä meidän on selvitettävä, mitä tapahtui". Moni soitti minulle ja sanoi, että "sinut halutaan tappaa. Ole varovainen, se on hyvin... vaarallista", Pugachev kertoo.

The Countess and the Russian Billionaire -dokumenttielokuvassa kerrotaan englantilaisen kreivitär Alexandra Tolstoyn ja venäläisen oligarkki Sergei Pugacev satumainen rakkaustarina, johon politiikka on tuonut oman karvaan lisämausteensa.