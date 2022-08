Sergei kuului Putinin tärkeimpiin luottomiehiin – tulinen rakastuminen vei lopulta Kremlin tappolistalle: "Olet petturi"

Pugatshev rakastui palavasti englantilaiseen naiseen: "Herra Putin oli yllättynyt"

Oikeustaistelun häviäminen pakotti maanpakoon

The Countess and the Russian Billionaire -dokumenttielokuvassa kerrotaan englantilaisen kreivitär Alexandra Tolstoyn ja venäläisen oligarkki Sergei Pugacev satumainen rakkaustarina, johon politiikka on tuonut oman karvaan lisämausteensa. Katso koko dokumentti MTV Katsomosta.