Asiantuntija suitsuttaa Espanjan "maailman parhaita" – kaksi asiaa pistänyt silmään

Espanja kukisti Ranskan 2–1 EM-välierässä Lamine Yamalin ja Dani Olmon maaleilla.

– Varmaan yksi kisojen tasokkaimpia pelejä, ellei jopa tasokkain. Pirun hyvää jalkapalloa, ja nähtiin paljon hienoja suorituksia molemmilta, Niemi kehuu.

– Mielestäni oikea joukkue meni finaaliin. Espanjalta todella hienoa peliä.

Niemi on huomannut tässä turnauksessa erilaisen Espanjan Luis de la Fuenten alaisuudessa aikaisempiin kisoihin verrattuna.

– Espanja ei pelaa ihan tyypillistä peliä, sillä se on ollut aikaisemmin pallonhallintaa ja keskustamurtautumista. Nyt on molemmilla laidoilla äärettömän juoksuvoimaiset ja taitavat pelaajat, jotka ovat hyviä ohittamaan. Yamal ja Nico Williams alkavat olla pelipaikoillaan ihan maailman parhaita, joten peliä on mukava katsoa. Jalkoja riittää, Niemi suitsuttaa.

Espanja on myös osannut hyödyntää huippulaiturinsa. Sen lisäksi koko miehistö puhaltaa yhteen hiileen.

– Nyt on helppo sanoa, että jos kaksi tuon tyyppistä pelaajaa pelaa laidoilla, niin kyllä niitä kannattaa saada yksi vastaa yksi tilanteisiin mahdollisimman paljon. Sitten kun ympärillä on pelaajia, jotka pystyvät pitämään pallosta huolta, niin se ei paljon karkaile. Joukkueessa vaikuttaa olevan todella hyvä henki, ja kaikki pelaavat isolla itseluottamuksella.

Välieräottelun suurimmaksi sankariksi nousi vasta 16-vuotias Yamal upealla maalillaan. Barcelonan laituri on noussut näiden kisojen myötä raketin lailla suuren yleisön tietoisuuteen.

– On aika uskomatonta, että noin nuori kaveri pystyy tuolla tasolla pelaamaan. Puhutaan kuitenkin vielä alaikäisestä ihmisestä, niin onhan se aika pelottava ajatus, mitä tulevina vuosina tapahtuu, Niemi pohtii.

Espanja pystyi välieräottelun lopussa tyrehdyttämään Ranskan suurimman kirivaihteen fiksulla pelillä. La Roja on ollut läpi turnauksen vahva, erityisesti lähtiessään hyökkäämään. Se on tehnyt Niemeen vaikutuksen.

– He ovat pirun hyviä tunnistamaan, milloin mennään nopeasti ja milloin ikkuna ei ole auki. Osataan katsoa, milloin vaihdetaan puolta, ja milloin pidetään pallonhallinta. Välillä mennään nopeasti kun tulee sauma, mutta ei lähdetä pakottamaan. Sitten kun tekninen osaaminen on tuolla tasolla, niin palloa on vaikea riistää.

Sen sai Ranskakin kokea. Tappioasemassa Ranska onnistui luomaan muutaman paikan, mutta kaikista vaarallisimmille sektoreille Didier Deschampsin suojatit eivät päässeet.

– Espanja on suosikki finaalissa. He ovat pelanneet äärettömän laadukasta futista. Vaikka vastaan tulee huippujoukkue, ovat he minun silmissäni selkeä ennakkosuosikki, Niemi linjaa.

Niemi haluaa antaa kuitenkin tunnustusta myös Ranskalle.

– Heiltä varmaan turnauksen paras peli. Välillä pystyivät hyökätä ihan mallikkaasti, ja he voivat lähteä pää pystyssä kotimatkalle. Ranska ei missään nimessä ollut huono, vaan Espanja oli vaan järkyttävän hyvä.