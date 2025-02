Miten pysäköintialueelle kannattaa pysäköidä? Monella virheellinen käsitys valkoisista viivoista

Pysäköintialueelle saapuessaan autoilija on valinnan edessä. Pysäköidäkö aivan toisen auton viereen vai jättääkö väliin tyhjä ruutu – tai ehkä useampiakin. Pyöritelläänpä asiaa muutamasta eri näkökulmasta.

Kysymys: Kannattaako valita pysäköintiruutu ihan toisen auton vierestä vai jättää autojen väliin yksi vapaa ruutu?

Vastaus: Pysäköintiruutuun ajaminen on huomattavasti helpompaa, kun viereisessä ruudussa ei ole autoa. Tällöin on tarvittaessa mahdollista hetkellisesti lainata viereistä ruutua omaan ruutuun käännyttäessä.

Järkevintä olisi, että omaksi pysäköintiruuduksi valikoituisi sellainen, johon pystyy ajamaan etuperin ja siitä myös pääsee lähtemään etuperin. Käytännössä tämä siis edellyttää kahta peräkkäistä vapaata ruutua ja optimaalisinta olisi vielä, että tällainen paikka löytyisi niin, ettei viereisiin ruutuihin ole kukaan pysäköinyt.

Tuosta ensimmäisen pysäköintiruudun läpi ajamisen luvallisuudesta kuulee usein huvittavia keskusteluja "essonbaarin" kahvipöydissä. Moni kahvittelija tuntuu olevan käsityksessä, ettei kyseinen toimintatapa ole sallittu, koska "siinä ylitetään sulkuviiva".

Ammutaan nyt tässä tuo virheellinen käsitys alas: Pysäköintiruutuja ei ole merkitty sulkuviivoin vaan kyseessä on "Pysäköintialue"-niminen tiemerkintä (M3), josta tieliikennelain liitteessä 4.3 todetaan seuraavasti:

"Liikennemerkillä osoitettu pysäköintialue erotetaan ajoradasta yhtenäisellä valkoisella viivalla. Samanlaisella viivalla voidaan osoittaa ajoneuvojen sijoitus alueen sisällä. Pihakadulla pysäköintialue voidaan osoittaa ilman liikennemerkkiä."

Näin ollen ruudun läpiajamiselle ei ole mitään lainsäädännöllistä estettä. Tilanne luonnollisesti muuttuu, jos ruudut eivät ole aivan peräkkäin vaan niiden välissä on jalkakäytävä, nurmialue tai muu sellainen.

Tila auton ympärillä helpottaa ovien avaamista

Kun auto on saatu pysäköityä ja sieltä on tarkoitus nousta ulos, onnistuu tämä huomattavasti helpommin, kun oven saa kunnolla auki. Mikäli vieressä on auto, rajoittaa se oven avaamista.

Monet pysäköintiruudut tuntuvat varsin kapeilta tämän päivän autoille, jotka ovat takavuosien autoja leveämpiä ja varustettu isoin, raskain, ovin. Parkkipaikalla pitääkin olla tarkka, ettei vahingossa iske kolhua viereen pysäköityyn autoon.

Vaikka itse yrittäisi olla kuinka tarkka, sattuu vahinkoja meistä jokaiselle. Varsinkin tuulisella kelillä yllättävä puuska saattaa tempaista oven autosta poistuvan hallinnasta ja tällöin vaurioita syntyy herkästi niin viereen pysäköityyn autoon kuin oman auton oveenkin.

Erityisesti lasten näkee välillä aukovan ovia todella huolimattomasti ja varomattomasti. Luonnollisesti lapsen seurassa olevan aikuisen tulisi ohjeistaa lasta ja pyrkiä välttämään vahingon syntyminen – aina se ei vaan ole ihan niin yksinkertaista.

Vahinko voi sattua myös viereen pysäköineen auton kuljettajalle tai matkustajille, eli siltä suunnalta saattaa yllättäen tempautua ovi oman auton kylkeen. Tätä ovien kanssa touhuamista ja ovenlyömien välttämistä palvelee parhaiten pysäköintitapa, jossa ei ajeta viereiseen ruutuun jo pysäköineen auton kanssa.

Itse pyrin varjelemaan omien autojeni kylkiä etsimällä pysäköintipaikan mahdollisimman tyhjältä pysäköintialueen osalta – ja sieltäkin yleensä ruuturivistön päästä eli sellaisesta paikasta, jossa auton toiselle puolelle ei ole mahdollista pysäköidä ollenkaan.

Aina tämä pysäköintitapani ei kuitenkaan toimi suunnitellusti, vaan välillä käy niin, että autolle takaisin saapuessani joku on kuitenkin pysäköinyt aivan auton viereen sille puolelle, jolle se on ollut mahdollista, siitä huolimatta, että pysäköintialueella – ja varsinkin juuri kyseisellä osalla pysäköintialuetta – tyhjiä ruutuja olisi ollut tarjolla pilvin pimein muuallakin. Vaikka tämä edellä mainittu kanssa-autoilija on toiminut aivan kaikkien lakien ja asetusten mukaan, en pidä hänen ratkaisuaan kyseisessä tilanteessa kovin järkevänä.

Aina tilaa väljään pysäköimiseen ei tietenkään ole ja silloin ei ole muuta vaihtoehtoja kuin alkaa täyttämään pysäköityjen autojen välissä olevia, tyhjiä, ruutuja.

Sähköautojen latausasemien rakentamisen myötä tavallisten pysäköintipaikkojen määrä on monien kauppojen ja huoltoasemien pihoilla vähentynyt. Tämä heikentää autoilijan mahdollisuuksia pysäköidä väljästi, vaikka se järkevää olisikin.Teppo Vesalainen

Väljästi pysäköityjen autojen välissä on helpompi liikkua

Kun autot ovat väljästi pysäköity, myös niiden välissä liikkuminen on helpompaa. Erityisesti ostoskärryt vaativat paljon tilaa ja niillä myös helposti vaurioittaa pysäköityä autoa, jos sattuu työntelemään ahtaassa välissä hiemankin huolimattomasti.

Aivan vieri viereen pysäköityjen autojen välissä on monesti vaikea liikkua ilman ostoskärryjäkin niin, ettei välillä vahingossa nyhjäisisi autoja. Pysäköidyn auton ollessa kurainen, likaantuu autoa nyhjäisseen vaatteet. Lisäksi kuraiseen maalipintaan osuminen on kuin pyyhkäisisi autoa hiekkapaperilla – siis omiaan aiheuttamaan naarmuja pysäköidyn auton kylkeen.

Tiiviisti pysäköityjen autojen välissä kävellessä tulee herkästi nyhjäistyä auton kylkeä, minkä seurauksen vaatteet kuraantuvat ja maalipinta naarmuuntuu.Teppo Vesalainen

Parkkiruudusta poistuminen onnistuu näppärämmin

Kun ostos- tai muu asiointireissu on tehty, on autoon sisäänmeno taas helpompaa, jos vieressä ei ole toista autoa. Sillehän ei sitten mitään voi, jos joku on viereen sillä välin ajanut.

Vastaavasti ruudusta lähteminen on huomattavasti helpompaa. Havainnoitavaa on paljon: risteävän ajoväylän liikenne, mahdollisesti jostakin läheisestä pysäköintiruudusta samaan aikaan lähtevä ja niin edelleen.

Havainnointi onnistuu kuitenkin helpommin, aiemmin ja laajemmin, kun aivan vieressä ei ole toista autoa. Myös vieressä, yhden tyhjän ruudun takana oleva, pääsee nauttimaan samoista eduista järkevän pysäköintitavan ansiosta. Se, että vieressä on tyhjä ruutu, helpottaa myös ruudusta ajoväylälle kääntymistä, kun voidaan taas hetkellisesti lainata vieressä olevaa tyhjää ruutua. Tämä kääntyminen on helpompaa siitä riippumatta, ollaanko ruudusta lähdössä etu- vai takaperin.

Viereisessä ruudussa oleva auto vaikeuttaa havainnointia sivuille etuperinkin ruudusta lähdettäessä – peruuttamisesta puhumattakaan.Teppo Vesalainen

Havainnointi sivuille on huomattavasti helpompaa, kun viereisissä ruuduissa ei ole autoa.Teppo Vesalainen

Lisää helpotusta lähtöön tuo, jos auto on ymmärretty tullessa pysäköidä niin, että liikkeelle päästään lähtemään nokka edellä.

