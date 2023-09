Tämä on Ruotsiin perustettu sikaruton tartunta-alue, jonne ei ulkopuolinen pääse eikä metsissä ja pelloilla saa liikkua

Ruotsin eläinlääketieteellisen instituutin mukaan alue on rajattu tautia kantaneiden raatojen ja paikallisen villisikapopulaation koon arvioiden perusteella.

Tavoitteena on kattaa koko tartunnan saanut villisikapopulaatio, jotta tauti ei pääsisi leviämään alueelta.

Alueella on muun muassa kielletty kokonaan metsissä ja pelloilla liikkuminen. Luvan saavat vain torjuntatoimiin osallistuvat ja asianmukaisesti koulutetut ihmiset. Muut voivat liikkua virallisilla teillä, tonteilla ja viljelysmaalla.

Lisäksi alueen kaikkien sikatilojen siat on teurastettu.

Villisikoja houkutellaan syöteillä

Alueella on käynnissä raatojen etsintä, jolla pyritään selvittämään taudin leviämisaluetta.

Raatotutkimusten avulla tarkoitus on tunnistaa tartunnan ydinalue, aidata se ja sen jälkeen pyydystää alueen villisiat.

Rutto on voinut siirtyä sikoihin jätteenkäsittelylaitokselta

Viranomaiset uskovat, että afrikkalainen sikarutto levisi alueelle ihmisen toiminnan seurauksena. Alueella on jätteenkäsittelylaitos, josta tartunta on voinut siirtyä sikoihin. Alue on myös suosittua virkistysaluetta.