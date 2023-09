Ruotsissa pakkoteurastetaan kaikki sikaruttoalueen siat – tautia havaittu villisioilla

Västmanlandin läänissä Ruotsin keskiosassa pakkoteurastettavien eläinten määrä on enintään 120, sanoi maatalousministeri Peter Kullgren Ruotsin television SVT :n mukaan.

– Tämä on välttämätön päätös. On päivänselvää, että se vaikuttaa niihin maanviljelijöihin, joilla on sikoja alueella. Valitan tätä syvästi, Kullgren sanoi ja vakuutti, että maanviljelijät saavat korvauksia eläimistään.